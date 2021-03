Vado Ligure, riprende l’impegno di “Spazio Solidale” con una sorpresa pasquale

Avviata la campagna 2021 di “Spazio Solidale”, progetto di solidarietà sociale promosso dal

Comune di Vado Ligure e finanziato esclusivamente da APM Terminals Vado Ligure,

società che gestisce il nuovo Container Terminal di Vado Gateway inaugurato nel dicembre 2019.

Avviata nel 2017, l’iniziativa si pone l’obiettivo di offrire un sostegno continuativo alle situazioni

familiari bisognose residenti sul territorio vadese attraverso la distribuzione mensile di generi

alimentari di prima necessità.

Nelle mattinate del 24 e 25 marzo, presso lo Spazio Solidale di Vado Ligure in Via XI Febbraio,

alla presenza di Monica Giuliano – Sindaco di Vado Ligure, Mirella Oliveri – Assessore ai Servizi

Sociali, del Vice Sindaco Fabio Gilardi e di Paolo Cornetto – Amministratore Delegato APM

Terminals Vado Ligure, è infatti avvenuta la prima distribuzione del bando 2021 destinata a ben

70 nuclei familiari.

Oltre ai generi alimentari, ciascun nucleo familiare ha ricevuto per l’occasione una colomba

pasquale e un uovo di Pasqua per i più piccoli in vista dell’imminente festività.

«Il servizio cresce e si rivela ogni anno sempre più prezioso sul nostro territorio. Quest’anno il

numero dei nuclei familiari assistiti è purtroppo ancora cresciuto, passando da 58 a 70, complice

sicuramente la dura emergenza sanitaria in corso che, oltre ai disoccupati in difficoltà annovera

anche nuovi beneficiari anche tra piccoli proprietari di attività in proprio, duramente colpiti

dalla crisi economica nazionale e locale dovuta alla pandemia” dichiara il Sindaco Giuliano.

«La generosità di APM si conferma una risorsa non solo economica ma sociale per la nostra

cittadinanza, un segnale tangibile e sempre puntuale di come la nostra comunità sappia essere

attenta e solidale anche nei momenti più complessi che ogni famiglia può trovarsi ad affrontare,

con la speranza e l’augurio che la situazione possa presto migliorare e riprendersi per tutti”

continua Mirella Oliveri – Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vado Ligure»