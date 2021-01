Toti: “Avrei votato Trump, sbagliando”

Posted on

Genova. Per il capogruppo Pd in Regione Giovanni Lunardon i sindacati hanno mantenuto un forte senso di responsabilità disponendosi a sospendere lo sciopero dei trasporti nell’area genovese, fissato per il 21 gennaio. Spiega in una nota il capogruppo: “I sindacati dei trasporti hanno revocato, per l’area metropolitana genovese, lo sciopero previsto per il 21 gennaio […]