Calcio, il Genoa cade in piedi contro il Sassuolo

Genoa sconfitto, come da tradizione, al Mapei Stadium dal Sassuolo. Finisce 2-1 per la squadra di De Zerbi ma i rossoblu cadono in piedi e di fatto perdono un solo punto nei confronti del Torino che ha pareggiato in casa contro il Verona. La partita, emozionante ed intensa, è decisa con tre reti nella ripresa. Primi 20′ tutti del Sassuolo che sfiora la rete con un colpo di testa di Caputo innescato da un pasticcio di Radovanovic che ha messo in crisi Perin che ha smanacciato il pallone sul giocatore emiliano che poi ha colpito mandando alto. Al 17′ il Genoa rompe il monologo del Sassuolo con una girata dell’ex Scamacca che colpisce il palo, poco dopo è Shomurodov che sbaglia il goal calciando sull’esterno della rete a posizione invidiabile. La ripresa si apre con la rete del Sassuolo dopo 7′: lancio di Locatelli per Boga che batte Perin in diagonale. Il Genoa reagisce e al 19′ Ghiglione confeziona un cross che Shomurodov di testa trasforma nel pareggio meritato. La partita sembra addormentarsi fino alla giocatissima di Defrel che centra il palo pareggiando anche il computo dei legni. Gli emiliani trovano il goal al 38′ con Raspadori che batte Perin dopo un cross di Boga. Il Genoa, stanco, cerca una reazione debole che il Sassuolo contiene senza affanni. Per Ballardini è la prima sconfitta ma la prova offerta dalla squadra è stata positiva.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SASSUOLO-GENOA 2-1

RETI: 7’ s.t. Boga (S), 19’ s.t. Shomurodov (G), 38’ s.t. Raspadori (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli (12’ s.t. Bourabia), Locatelli (28’ s.t. Obiang); Berardi (33’ p.t. Defrel), Djuricic (28’ s.t. Raspadori), Boga; Caputo (12’ s.t. Traorè). All. De Zerbi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello (11’ s.t. Pjaca), Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj (11’ s.t. Rovella), Zajc (36’ s.t. Destro), Czyborra (11’ s.t. Ghiglione); Shomurodov, Scamacca (25’ s.t. Goldaniga). All. Ballardini

ARBITRO: Fabbri di Ravenna