Coronavirus, contagi costanti in Liguria nell’ultimo giorno

Casi totali da inizio emergenza = 62.278 (+365)

🔴 Attualmente positivi = 6.162 (-5) ✳️

🔹 768 (-13) in ospedale (di cui 65 in terapia intensiva / TI, -8)

🔹 4.656 in isolamento domiciliare (-135)

ℹ️ Dettaglio 404 nuovi casi per residenza:

🔹 IM: 42

🔹 SV: 89

🔹 GE: 198 (di cui 140 di Asl3, 58 di Asl4)

🔹 SP: 36

🔹 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

✅ Guariti = 53.169 (+352) ✳️✳️

⚫ Deceduti = 2.947 (+18)

🔬 Tamponi = 729.125 (+4.586)

🔹 Tamponi antigenici rapidi = 170.421 (+1.892) ✳️✳️✳️

🏥 Ospedalizzati = 768 (65 TI)

📌 Asl1 = 71 (7 TI)

📌 Asl2 = 121 (9 TI)

📌 San Martino = 205 (26 TI)

📌 Evangelico = 1

📌 Galliera = 93 (5 TI)

📌 Asl3 Villa Scassi = 64 (3 TI)

📌 Asl4 = 78 (5 TI)

📌 Asl5 = 135 (10 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 6.162

IM = 584

SV = 1.267

GE = 3.091

SP = 938

Fuori regione = 119

Altro o in fase di verifica = 163

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 3.992

📌 Asl1 = 564

📌 Asl2 = 1.030

📌 Asl3 = 1.208

📌 Asl4 = 514

📌 Asl5 = 676

🧮 Vaccini Covid

🔹 consegnati 15.920

🔹 somministrati 9.992 (63% dei consegnati)

👩‍⚕️ Dosi effettuate dal 27/12 a ieri (tra parentesi quelle programmate oggi)

📌 Asl1 = 992 (438)

📌 Asl2 = 1.415 (287)

📌 Asl3 = 1.793 (280)

📌 Asl4 = 864 (186)

📌 Asl5 = 1.196 (432)

📌 Galliera = 114 (12)

📌 Gaslini = 466 (0)

📌 San Martino = 1.334 (0)

📌 Evangelico = 183 (0)

➕ TOTALI = 8.357 (1.635)