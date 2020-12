Avegno, frana isola 30 famiglie: già in corso gli interventi

Posted on

Cairo Montenotte. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Cairo in via XXV Aprile. Una bici ed un'auto si sono scontrate. Il ciclista, un 70enne, è finito rovinosamente a terra ed è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza all'ospedale in codice giallo.