Savona ha celebrato la Festa delle Repubblica: 16 savonesi sono stati insigniti con le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Sono stati 16 i savonesi premiati questa mattina durante la cerimonia del 2 giugno che si è svolta in Piazza Sisto IV alla presenza dell’autorità civili, politiche, religiose della città e della Provincia con la partecipazione della Consulta provinciale degli studenti. Il protocollo della cerimonia prevedeva la resa degli onori delle Forze Armate e l’alzabandiera con il Prefetto Enrico Gullotti che ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Cari Prefetti, rivolgo il mio saluto a quanti, ricoprendo pubbliche responsabilità, espressioni della società civile, cittadini, celebrano oggi la Festa della Repubblica, nel settantasettesimo anniversario della scelta operata dal popolo italiano all’insegna del rinnovamento della democrazia.

Ricorrono anche 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, riferimento sicuro, Carta fondamentale che garantisce la libertà e definisce diritti e doveri nella nostra comunità.

Desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica per il prezioso contributo che offrite, nei diversi contesti territoriali, alla concreta attuazione dei valori costituzionali di libertà, eguaglianza e solidarietà.

Ancora nelle scorse settimane, con instancabile impegno, in occasione dell’emergenza alluvionale che ha colpito così duramente l’Emilia-Romagna e territori della Toscana e delle Marche, i Prefetti, insieme agli enti regionali e provinciali, ai Sindaci, alle Forze di polizia, ai Vigili del Fuoco, agli enti di soccorso, al mondo del volontariato, al fianco dei territori feriti dagli eventi, hanno dato testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunità.

È il fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi. Con uno sguardo che sappia, sempre, guardare oltre l’emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini.

Il dotarsi di una visione condivisa, essere capaci di un lavoro ben coordinato, sono ingredienti indispensabili a questo fine, così come la disponibilità a operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, a partire da quelle messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in una logica di orizzonte ampio.

La vicinanza alle fasce più fragili della popolazione, alle situazioni di marginalità – per migliorare, a partire dai contesti più difficili, la qualità della vita nei territori – con un’attenzione particolare ai fenomeni di degrado e alle situazioni di disagio sociale, soprattutto dei giovani e degli anziani, è tema che interpella le Prefetture, con effetti positivi sulla coesione sociale e la sicurezza delle comunità.

La mediazione sociale, l’ascolto e il dialogo con tutti gli attori sono preziosi per affrontare la questione del lavoro oggi, per l’affermazione della legalità, nel contrasto a ogni forma di sfruttamento, assicurando ogni sforzo per elevare la sicurezza delle condizioni lavorative.

Promuovere la realizzazione in concreto dei principi di buon andamento e di imparzialità, favorendo la cooperazione burocratica e il funzionamento degli apparati pubblici, è compito di impulso che appartiene di buon diritto alle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo.

Nel rinnovare i sentimenti di gratitudine della Repubblica per l’opera prestata, giungano ai Prefetti e, loro tramite, a quanti si adoperano a servizio del bene comune, auguri di buon lavoro.»

Quindi gli interventi del Sindaco di Savona, Marco Russo, del Presidente della Provincia, Olivieri e della studentessa del Liceo Chiabrera Martini hanno chiuso la prima parte a cui è seguito il momento della consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con Decreti presidenziali del 27 dicembre 2022 a sedici savonesi che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione, e le medaglie d’onore concesse dal Capo dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 alla memoria di cinque cittadini deportati ed internati nei campi di concentramento. Ecco l’elenco delle persone premiate

Signor Ferrecchi Maurizio (grande ufficiale)

Colonello Salvo Salvatore (ufficiale)

Colonnello Palma Giovanni (ufficiale)

Dottor Mottola Di Amato Salvatore (ufficiale)

Dottor Anselmo Marco (cavaliere)

Signor Arnello Andrea (cavaliere)

Tenente colonnello Belgi Paolo (cavaliere)

Luogotenente Carica Speciale Cau Cornelio (cavaliere)

Dottor Coppi Franco (cavaliere)

Professor Gallizia Alfredino (cavaliere)

Dottoressa Isella Luana (cavaliere)

Dottor Lapi Enrico (cavaliere)

Telente colonnello Pagnotta Michele (cavaliere)

Dottor Poggio Giovanni (cavaliere)

Cap. di Freg Porro Paolo (cavaliere)

Decorati con medaglia d’onore

Avena Giulio

Minchiotti Giovanni

Patrone Maria

Tronci Pietro

Vitaliano Giovanni

