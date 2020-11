Coronavirus, casi in calo in Liguria: 454

Casi totali da inizio emergenza = 51.011 (+454) di cui 6.530 individuati da screening e 44.481 in pazienti sintomatici Attualmente positivi = 12.793 (-283 ) 1.085 (-43) in ospedale (di cui 117 in terapia intensiva / TI, +8) 11.640 in isolamento domiciliare (-243)

Dettaglio 454 nuovi casi: Asl1: 46 (6 contatto di caso confermato, 39 attività screening, 1 settore sociosanitario) Asl2: 60 (15 contatto caso confermato, 44 attività screening, 1 settore sociosanitario) Asl3: 255 (59 contatto caso confermato, 194 attività screening, 2 settore sociosanitario) Asl4: 9 (attività screening) Asl5: 84 (20 contatto caso confermato, 62 attività screening, 2 settore sociosanitario) Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone Guariti = 35.857 (+712 )

Deceduti = 2.361 (+25) Tamponi = 594.426 (+4.740) Ospedalizzati = 1.085 (117 TI) Asl1 = 108 (14 TI) Asl2 = 109 (16 TI) San Martino = 299 (37 TI) Evangelico = 53 (8 TI) Galliera = 140 (10 TI) Gaslini = 8 Asl3 Villa Scassi = 128 (14 TI) Asl3 Gallino = 8 Asl4 = 105 (7 TI) Asl5 = 127 (11 TI) Attualmente positivi per residenza = 12.793IM = 1.209 (-41)SV = 1.363 (-17) GE = 7.415 (-163)SP = 1.968 (-46)Fuori regione = 264 (-4)Altro o in fase di verifica = 574 (-12) Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 10.150 Asl1 = 2.661 Asl2 = 1.325 Asl3 = 4.529 Asl4 = 933 Asl5 = 702