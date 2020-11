Alessio Piana (Lega): da Regione Liguria 9 milioni di euro per la ferrovia Genova-Casella

La giunta regionale ha approvato la delibera che prevede un piano di investimenti per gli anni 2020-2025 da circa 9 milioni di euro relativo alla storica ferrovia Genova-Casella”.

Lo ha riferito il consigliere regionale e presidente della III commissione consiliare Attività produttive Alessio Piana (Lega).

“In passato – ha spiegato Piana – ci siamo sempre battuti per mantenere e potenziare questa tratta ferroviaria non soltanto funzionale per la mobilità sostenibile, ma anche fondamentale per i collegamenti sull’asse Valle Scrivia-Città di Genova.

Inoltre, con questi nuovi investimenti, riusciremo a potenziare lo sviluppo economico e turistico della vallata, che con le sue tradizioni conta diverse aziende di prodotti tipici e un bellissimo territorio”.