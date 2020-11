Alassio, conclusi i lavori di pulizia della strada per Cavia

Posted on

Alassio. Un’altalena per disabili in arrivo ad Alassio, donata alla Città dai Lions e dal Leo Club Alassio Baia del Sole, da installare all’interno di un’area giochi per bambini. “La prima in città, una rivoluzione culturale fortemente voluta dal Lions e Leo Club Alassio Baia del Sole, che si sono fatti promotori dell’iniziativa”, spiegano dal […]