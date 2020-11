Alassio, Risistemazione della sezione di deflusso di rio Serre

Posted on

Prosegue più deciso il calo degli attualmente positivi al COVID-19 in Liguria. Il totale scende a 2.204 con un decremento di 122 unità di cui:🔹113 (-11) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva / UTI, -2)🔹 2.091 (-111) asintomatici (di cui 132 in isolamento domiciliare,+7)✅ Guariti non più positivi = 6.137 (+138)🔶 9.832 casi […]