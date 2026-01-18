A10, da domani chiusa l’uscita di Chiavari per chi arriva da Livorno: possibili disagi

Posted on

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in via Palestro per una segnalazione di rapina in strada ai danni di un minore. La vittima ha dichiarato agli operatori che mentre camminava, improvvisamente, un giovane a lui sconosciuto lo ha attinto al viso con spray urticante. Nell’intento di scappare, il minore è stato raggiunto dal 15enne che, col […]