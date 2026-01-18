A10, da domani chiusa l’uscita di Chiavari per chi arriva da Livorno: possibili disagi

Da domani possibili disagi per chi viaggia sulla A12 da Livorno in direzione di Genova a causa della chiusura dell’uscita di Chiavari dovuta a lavori per la riqualifica delle barriere di sicurezza dell’intero svincolo di Chiavari. Il cronoprogramma prevede la chiusura della stazione di Chiavari, in entrata verso Genova e in uscita da Genova e da Sestri Levante, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio. A partire dalle 6:00 di martedì 20 gennaio, la stazione rimarrà chiusa in uscita per chi proviene da Sestri Levante.
La riapertura dell’uscita è prevista alle 6:00 di venerdì 6 marzo, prima dell’incremento dei volumi di transito in stazione, atteso nella stagione primaverile. Per l’intero periodo, sulla rampa di ingresso in direzione Genova, sarà attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. In alternativa alla chiusura dell’uscita di Chiavari, sarà possibile utilizzare la stazione di Lavagna, al km 41+100.