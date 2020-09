Tour nel Savonese per l’on. Fiano (PD) in appoggio a Roberto Arboscello

Tour nel Savonese per l’on Fiano (PD) in appoggio alla candidatura di Roberto Arboscello a consigliere regionale. Il Ponente, Savona e la Valbormida sono state le zone visitate dall’esponente dem. Economia, Ambiente e Lavoro sono stati i temi di confronto. Dopo la visita alla Tecnomare di Vado insieme al Presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona la visita è proseguita sulla chiatta portacontainer del Porto di Vado Ligure. A Savona si è parlato di commercio con Ascom e infine a Stella si è svolta una piccola cerimonia di deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di Sandro Pertini. “Rappresentava e rappresenta ancora un simbolo per chi crede nei valori democratici del nostro Paese, capace di svolgere il ruolo istituzionale con una carica umana, una passione, un rigore morale e un senso di giustizia non comuni. Doti rare, che fanno di lui un esempio e uno stimolo per tutti quelli che fanno politica”, ha commentato Roberto Arboscello.

