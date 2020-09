Savona, Giorgia Meloni al Priamar: “Fratelli d’Italia sta crescendo ovunque: obiettivo superare il PD”

Visita nel Ponente Ligure di Giorgia Meloni che ha concluso il suo tour ligure al Priamar in sostegno ai candidati savonesi di Fratelli d’Italia. I temi toccati nel discorso hanno fatto riferimento ai temi di stretta attualità: lavoro, economia, infrastrutture e famiglia. Il 17% raggiunto nelle ultime settimane: “Dice che stiamo crescendo ovunque”. Vogliamo continuare a crescere in Liguria e dare il nostro apporto all’amministrazione Toti anche nei prossimi cinque anni perchè siamo soddisfatti del lavoro svolto come Fratelli d’Italia in Regione sotto vari temi: turismo, mobilità, grandi emergenze, dal ponte di Genova al Covid. Lo dimostra l’impegno per il ponte di Genova che ci illustra come l’Italia sia in grado di dedicarsi alle grandi opere e di farle velocemente. La Liguria è una porta d’ingresso del Mediterraneo ed è qualcosa che fino ad ora non abbiamo mai sfruttato adeguatamente”.



















Sugli equilibri nel centrodestra alla luce dell’impennata di consensi ha prosgeuito: “Non mi interessa raggiungere e superare i miei alleati di governo. Per quanto riguarda le altre forze in campo, ci siamo già riusciti con il Movimento 5 Stelle, ora punto al sorpasso con il Pd. Certo, si discute molto di una competizione Fratelli d’Italia/Lega, ma sono tematiche che piacciono, giustamente, ai giornalisti. Voglio piuttosto sottolineare come i partiti in crescita in Italia siano tutti di centrodestra”. Un successo che, come ha sottolineato la Meloni arriva in una regione che: “Storicamente non è di centrodestra, ma è una regione dove il consenso che abbiamo lo abbiamo conquistato dimostrando cosa sappiamo fare. Una regione in cui posso fare campagna elettorale non dicendo cosa faremo ma cosa abbiamo fatto”.

In conclusione: “Sogno un’Italia nella quale tutti abbiano la possibilità di misurarsi con la sfida del lavoro, ma tutti territori devono stare nel tempo e nei luoghi della globalizzazione come abbiamo visto durante i mesi di didattica a distanza e smartworking in cui sono emerse disparità evidenti tra territori.

All’esterno, un piccolo gruppo di contestatori ha esposto striscioni di protesta: “Savona Antifa”, “Fuori i fasci da Savona”.