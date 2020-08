APM Terminal e Colonia Henry Dunant, il pomeriggio savonese di Giovanni Toti tra Vado e Varazze: economia, politica e solidarietà i temi della visita

Pomeriggio in provincia di Savona, tra Vado Ligure e Varazze per il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha visitato la nuova piattaforma inaugurata a dicembre 2019 di APM Terminals e successivamente a Varazze dove ha incontrato il sindaco Alessandro Bozzano e visitato la colonia Henry Dunant. Per il governatore è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione sul momento politico della regione che a settembre si esprimerà attraverso il voto per il rinnovo della Giunta Regionale. Non a caso Toti ha scelto due tra le città “amiche” per compiere questo mini tour provinciale visitando due tra le eccellenze più conosciute del territorio. A Vado il tema centrale di cui di parla da giorni è l’appoggio che la sindaco Monica Giuliano, importante esponente del Pd locale, ha accordato proprio alla lista del governatore uscente scatenando polemiche e prese di posizione.

“Apm Terminals ha assunto oltre 200 persone, di cui 68 ragazzi proprio grazie ai nostri corsi di formazione. Quando si lavora davvero pensando alla crescita e allo sviluppo i risultati si vedono: la nostra regione si conferma la principale piattaforma logistica del Paese e non ci fermeremo qui. A Vado Ligure già guardiamo al futuro con il nuovo porto turistico che presto sorgerà accanto allo scalo merci”, ha detto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

A Varazze, dove il sindaco Alessandro Bozzano, è tra i candidati consiglieri, l’occasione è stata l’incontro alla colonia della Croce Rossa Italiana, Henry Dunant , un progetto unico, ideato e portato avanti anno dopo anno dal Comitato Locale CRI di Varazze che ha portato alla realizzazione di una vera e propria spiaggia aperta a tutti i soci Croce Rossa e destinata principalmente all’aiuto e all’accompagnamento di tutti i disabili, normalmente impossibilitati all’ingresso in autonomia in acqua. A oggi, l’impianto è composto da strutture all’avanguardia per l’accoglienza di tutte le categorie di persone, dai disabili fisici agli anziani e anche alle mamme con passeggini.

Lo stabilimento balneare comprende 22 cabine e 4 cabinoni per disabili, circa 40 ombrelloni, due bagni e una doccia interna per disabili con la propria carrozzina. La struttura è inoltre dotata di una comoda passerella centrale che prevede l’accompagnamento fino agli ombrelloni, di un bar e di un pratico parcheggio interno per consentire a chiunque di poter essere accompagnato fino all’ingresso dello stabilimento senza alcun tipo di problema. Nel 2019, la colonia marina ‘Henry Dunant’ è stata premiata dalla Regione Liguria, risultando essere l’unica spiaggia per ipovedenti, dotata infatti di una propria mappa tattile in linguaggio braille e di un percorso tattile a terra per permettere anche a chi è normalmente impossibilitato, di accedere alla spiaggia e al mare in completa autonomia, sempre sotto il controllo dei bagnini sul posto.