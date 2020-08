Cairo, incendio spento nella notte adesso le indagini per risalire alle cause del rogo che ha distrutto il tetto della chiesa di San Lorenzo

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri pomeriggio alle 14 nella chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte e di messa in sicurezza della zona. Ingenti i danni lasciati dalle fiamme che hanno distrutto il tetto della canonica. Sul posto hanno operato sette squadre dei vigili del fuoco giunti da Liguria e Piemonte che hanno lavorato per ore prima di aver ragione del fuoco. A causa dell’ubicazione dell’edificio che si trova nel centro storico i pompieri hanno dovuto operare su due fronti: quello lato fiume Bormida e quello, più complicato, lato centro storico. Fortunatamente non ci sono stati feriti, vittime o intossicati. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri che non escludono nessuna ipotesi sulle cause che hanno scatenato le fiamme.

