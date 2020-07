Coronavirus, torna a scendere il totale dei positivi in Liguria

Casi totali da inizio emergenza = 10.214 (+4)

(Il bollettino odierno contiene 4 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl1, Asl2 e Asl3 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure. 2 casi sono stati riscontranti in Asl1 e sono relativi a persone non residenti in Liguria, 1 caso asintomatico è in Asl2 e 1 caso sintomatico in Asl3)

🔶 di cui 1.296 individuati da test di screening o contact tracing e 8.918 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 1.148 (-4)

🔹 19 (-2) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, +0)

🔹 181 in isolamento domiciliare (+6)

✅ Guariti non più positivi = 7.499 (+7)

⚫ Deceduti = 1.567 (+1)

(Uomo di 81 anni deceduto il 30/07/2020 all’Ospedale Villa Scassi)

🔬 Tamponi = 189.022 (+1555)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 6

📌 Asl2 = 4

📌 Asl3 Villa Scassi = 3

📌 San Martino = 1

📌 Asl4 = 3

📌 Asl5 = 2

📊 Attualmente positivi per residenza:

IM = 76 (+0)

SV = 139 (-4)

GE = 750 (-2)

SP = 27 (+0)

Fuori regione = 52 (-1)

Altro o in fase di verifica = 104 (+3)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 735

📌 Asl1 = 15

📌 Asl2 = 251

📌 Asl3 = 225

📌 Asl4 = 83

📌 Asl5 = 161