Angelo Vaccarezza (Cambiamo!): “Crederci sempre, mollare mai”

“La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana”. Lo afferma il consigliere regionale di maggioranza, Angelo Vaccarezza, (Cambiamo!) commentando la nuova legge elettorale regionale

“Partendo da questo presupposto, è con molta soddisfazione che oggi leggo nella rassegna stampa tutti gli articoli che descrivono, in maniera più o meno corretta, la genesi della nuova Legge Elettorale della Regione Liguria.

Oggi, indistintamente, quai tutti (giustamente) festeggiano un risultato raggiunto dopo decenni di attese, e mesi di lavoro, confronti, impegno di tempo e di energia, per il quale ieri ho ritenuto doveroso fare un ringraziamento ufficiale a chi in misura maggiore ha contribuito al successo di questo D.D.L., in primis gli uffici di Giunta, Assemblea Legislativa e Prima Commissione.

Qualcuno ha sottolineato la tardività dell’operazione, qualcuno che in queste settimane non ha mai mosso un dito è saltato sul carro della vittoria.

Tant’è..come si dice…tutto fa.

I capisaldi di questa legge sono due, ossia la preferenza di genere e l’eliminazione del listino, sono però un argomento di cui non tutti conoscono il reale percorso.

Non tutti sanno quante discussioni ho affrontato quest’inverno, quando in sede di Commissione, e fuori, quasi tutti mi guardavano come fossi matto.

Quanto ho sbattuto i pugni sul tavolo perché avevo la netta impressione che non si volesse far nulla, ma senza avere il coraggio di dirlo.

Sono arrivato a dimettermi da Presidente della mia commissione, e solo il Governatore Giovanni Toti mi ha convinto a tornare sui miei passi, mi ha dato ampia fiducia, spronandomi a non cedere.

Dico grazie particolarmente a lui che ha saputo comprendere ogni momento di questo percorso”.

