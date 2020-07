Alassio, controlli a tappeto della Polizia

Controlli in diverse parti della Città del Muretto da parte della Polizia per garantire la sicurezza in questo primo fine settimana di luglio. Alla stazione ferroviaria, tutti i giovani in ingresso sono stati fermati e sottoposti a controlli. Sono stati oggetto di monitoraggio i giardini pubblici ed in particolare il molo della città mentre personale con le moto d’acqua controllerà le spiagge libere. Nel corso della notte personale della Squadra Volante ha deferito alla Procura della Repubblica di Savona un giovane ubriaco per danneggiamenti.

