COVID-19, Liguria tra le regioni con percentuale più alta di mortalità

I dati del nuovo Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane ha tracciato un bilancio dell’emergenza COVID-19 nelle regioni italiane che ha prodotto numeri diversi a seconda delle regioni. In tema di mortalità il tasso più elevato è stato quello della Lombardia con il 18% e il 10% in Veneto che ha la quota più bassa di ospedalizzati e quella più alta di positivi posti in isolamento domiciliare. La Liguria si colloca insieme alle Marche e all’Emilia-Romagna tra il 14 e il 16% Lombardia e del Piemonte presentano dati tra il 50% e il 60% all’inizio della pandemia, fino a toccare l’80% marzo. La ricerca oltre a mortalità e ospedalizzazioni ha tenuto conto anche del parametro relativo ai tamponi. Anche in questo caso è il Veneto ad avere dati superiori rispetto al numero della popolazione: sono circa 50 ogni 100 mila, cresciuti a 400. La Puglia è la Regione con il numero minore, meno di 100 ogni 100 mila abitanti.

