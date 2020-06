Arenzano, nuovo sito per la Basilica dei SS. Nazario e Celso

E’ on line il nuovo sito della Basilica di Arenzano con nuovi contenuti e nuovi servizi come la possibilità di prenotare attraverso pc e smartphone battesimi e messe in suffragio per i defunti. Inoltre sono attive sezioni dedicate agli avvisi e ai contenuti più spiccatamente religiosi oltre agli orari degli uffici parrocchiali e di apertura della Chiesa stessa. Infine, sono presenti link di collegamento a Facebook, Instagram e al canale You Tube dove durante il lockdown sono state trasmesse in diretta le messe.

