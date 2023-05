Sanremo, Giornata della Legalità: deposto un mazzo di fiori alla base della targa di Falcone, Borsellino e delle loro scorte

Questa mattina, in occasione della Giornata della Legalità nel trentunesimo anniversario della strage di Capaci, il Presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande ha deposto un mazzo di fiori alla base della targa in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte, collocata davanti all’entrata dei giardini della Foce.

Presente altresì il vicesindaco Costanza Pireri. Ha partecipato anche il consigliere comunale Luca Lombardi.

Il Presidente Il Grande e il vicesindaco Pireri così commentano: “Abbiamo ritenuto doveroso celebrare questa ricorrenza proprio qui, nei giardini della Foce, inaugurati a maggio dello scorso anno in occasione del trentennale dalla morte di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte. I giardini della Foce sono diventati simbolo di gratitudine per uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per la Patria nella lotta alla mafia”.

