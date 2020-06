Disagi sulla A10, Toti: “Convocati i vertici di Autostrade”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo i disagi al traffico autostradale di questa mattina sulla A10, annuncia: “Ho convocato oggi d’urgenza i vertici di Autostrade in Regione dopo le code generate dalla chiusura prolungata, e non comunicata, di una galleria, che ha generato caos su tutta la rete autostradale ligure. Così non va: una cosa è la messa in sicurezza seria, anche se colpevolmente rimandata, altro è imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria. È una situazione inaccettabile e noi non staremo a guardare mentre il Governo tace e non decide su infrastrutture e concessioni. Abbiamo il diritto di ripartire anche noi!”

