Ciclismo, la Milano-Sanremo slitta al 22 agosto

La Federazione Ciclistica Italiana e la Lega del Ciclismo Professionistico hanno comunicato la bozza del nuovo calendario ciclistico 2020. Ci sono novità in quanto la classicissima di Primavera, Milano-Sanremo, in programma a Marzo e cancellata in seguito al lockdown, dopo essere stata collocata in calendario per il prossimo 8 agosto, è stata spostata al 22 dello stesso mese. Per l’altra corsa ciclistica ligure, il Giro dell’Appennino la data è quella del 20 Settembre.

Ecco nei dettagli il calendario proposto da UCI 1 agosto Strade Bianche 5 agosto Milano-Torino 8 agosto Il Lombardia 18 agosto Giro dell’Emilia 20 agosto Gran Piemonte 22 agosto Milano-Sanremo 28 agosto Trofeo Matteotti 29 agosto Memorial Marco Pantani 31 agosto-4 settembre Settimana Internazionale Coppi e Bartali 5 settembre G.P. Industria & Artigianato Larcianese 7-14 settembre Tirreno-Adriatico 16 settembre Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini 17 settembre Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli 20 settembre Giro dell’Appennino 22 settembre Regione Lombardia 3-25 ottobre Giro d’Italia 31 ottobre-1 novembre Campionati Italiani.