Danni del maltempo, oggi Toti a Roma per incontrare il Governo

“Ancora una volta la Liguria non si arrende ed è pronta a rialzarsi, più forte di prima”

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti oggi sarà a Roma per incontrare il Governo e fare il punto della situazione. Lo ha annunciato attraverso un post su Facebook: “E’ stata riaperta questa mattina, intorno alle 5.30, l’autostrada A6 tra Altare e Savona, chiusa ieri precauzionalmente dopo che i sensori posizionati sulla frana avevano segnalato il superamento di alcune soglie di sicurezza. Intanto si è conclusa stamattina l’allerta gialla sulla nostra regione, fatta eccezione per il levante ligure, dove terminerà alle 12.Oggi sarò a Roma per incontrare il Governo e fare il punto su tutte le emergenze che stiamo affrontando. Ancora una volta la Liguria non si arrende ed è pronta a rialzarsi, più forte di prima” .