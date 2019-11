Bardineto senza elettricità: la Sindaco scrive a Prefettura e Regione

“Sta assumendo contorni emergenziali la mancanza di corrente elettrica dalle ore 4,00 di una grossa parte (50% circa) dell’abitato“

Lettera della Sindaco di Bardineto, Franca Mattiauda a prefettura di Savona e Regione Liguria, sulla situazione del paese dopo il maltempo.

“Con la presente segnaliamo i gravissimi disagi in cui si trova il comune di Bardineto a seguito degli eventi alluvionali in corso dalla serata del 22 novembre con piogge continue e incessanti, e gravi ripercussioni sulla rete idrologica e sulle infrastrutture viarie e di comunicazione”.

“Sta assumendo contorni emergenziali la mancanza di corrente elettrica dalle ore 4,00 di una grossa parte (50% circa) dell’abitato (zona Strada, via Mazzini, località Castello, località Crosa 10c. Frascheri) con persone senza possibilità di riscaldamento e temperature vicino allo zero, attività commerciali al buio con apparecchiature e non funzionanti con tutte le gravi conseguenze derivanti da tale black out”.

“Chiediamo un vostro intervento per l’immediata attivazione da parte di Enel distribuzione (già contattata da parte di questa amministrazione tramite numeri di emergenza e segnalazione guasti) con ottenimento di sole risposte canoniche di attivazione delle squadre disponibili”.