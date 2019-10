Calcio, Serie D: in corso la presentazione del nuovo tecnico del Savona, De Paola

E’ in corso in questi minuti la presentazione del nuovo allenatore del Savona, Luciano De Paola. Il tecnico, oroginario di Crotone subentra a Sandro Siciliano dimessosi dopo il Ko di Lucca ed un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. De Paola esordirà sulla panchina savonese domenica in occasione della gara interna al “Chittolina” contro il Bra. Alla presentazione era presente il Direttore Sportivo del club Christian Papa. “Chi non parla la mia lingua può fare le valigie ed andare a casa. La società ha bisogno di gente con carattere. dovremo cambiare questo trend per la città, i tifosi, la società”. Sono state le prime paorle del mister.