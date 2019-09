Savona, il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa notte in Via Vittorio Veneto

A dare l’allarme un passante che intorno alle 4 ha visto a terra il corpo

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel corso della notte in Via Vittorio Veneto a Savona. A dare l’allarme un passante che intorno alle 4 ha visto a terra il corpo. Sul posto è stato immediato l’arrivo della Croce Bianca e dei medici che hanno constatato la morte dell’individuo. Sono attualmente in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire alla dinamica del fatto. Sul corpo del ragazzo di 37 anni sarebbero stati riscontrati segni di collutazione.