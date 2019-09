Vado, assegnata la gara per il rifacimento delle vie di corsa delle gru del porto

L’importo dei lavori a base d’appalto era fissato in 367 mila euro, oltre ad altri 20 mila di oneri per la sicurezza speciali.

Aggiudicata la gara bandita dall’Autorità di Sistema Portuale Genova Savona per il rifacimento delle vie di corsa delle gru utilizzate per movimentare i contenitori tra la nave e la terraferma sulla banchina principale del porto di Vado Ligure dove vengono sbarcati i contenitori destinati al Reefer Terminal ed ai depositi dell’Interporto di Vado. L’importo dei lavori a base d’appalto era fissato in 367 mila euro, oltre ad altri 20 mila di oneri per la sicurezza speciali.