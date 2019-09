Cairo, multe e sanzioni per mancanza di copertura assicurativa e revisione alle auto

I mezzi non in regola vengono individuati dalle telecamere Ocr

Municipale di Cairo al lavoro nei giorni scorsi per sanzionare le auto prive di revisione e copertura assicurativa. Sono quasi cento le multe comminate a proprietari di automobili non in regola. A smascherarle sono le due telecamere Ocr collocate in altrettanti punti della città e attive 24 ore su 24. Questi dispositivi sono in grado di leggere le targhe e risalire al proprietario e allo “storico” di ciascuna auto. Le sanzioni vanno da 120 euro per la mancata revisione ai 607 euro e il sequestro del veicolo per la mancanza di copertura assicurativa