Serie D, sfida Liguria-Versilia per il debutto del campionato

Seravezza-Savona e Vado-ForteQuerceta

Per il taglio del nastro del campionato sarà sfida incrociata Liguria-Versilia. Savona e Vado incroceranno rispettivamente il Seravezza in trasferta e il ForteQuerceta in casa. Un avvio sicuramente impegnativo per entrambe le compagini savonesi reduci di buoni risultati ottenuti in Coppa Italia.

Il Savona, che ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi nella presentazione della squadra di venerdì sera, si presenta ai nastri di partenza tra le favorite alla vittoria finale del campionato. La nuova società, subentrata a fine luglio, ha operato sul mercato allestendo una formazione competitiva e formata da elementi di grande qualità, affidata a Sandro Siciliano, tecnico che dopo il terzo posto ottenuto alla guida degli “striscioni” nella stagione 2016-2017 da subentrante è tornato in Liguria accolto dall’affetto dei tifosi e della città. “E’ stato emozionante- ha detto il tecnico Siciliano a margine della presentazione- farò l’impossiible per portare la squadre in C. Certo, il Seravezza è la peggior squadra possibile da affrontare in questo momento. Hanno un impianto di gioco collaudato e sono guidati da 4 anni dallo stesso tecnico. Noi siamo ancora in fase di rodaggio, dobbiamo completare la rosa ma vogliamo fare una grande partita”.Il Seravezza riparte, infatti, dall’ottimo terzo posto della scorsa stagione che ha portato i verdeazzurri in semifinale playoff dove sono stati eliminati dal Gavorrano.

Nell’unico precedente disputato in Toscana nell’ottobre 2017 il Savona fu sconfitto per 4-1

Debutto in casa per il Vado che al “Chittolina” attende il ForteQuerceta che ha da poco cambiato società. Enrico Lenzi, nuovo presidente del club versiliese ha promesso un campionato di vertice, diverso da quello anonimo della scorsa stagione, chiusa con un 13° posto. Vado in salute e con la squadra interamente a disposizione dell’allenatore Tarabotto. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Ligorna consente ai rossoblu di concentrarsi sul campionato in vista di una stagione che ha come obiettivo il mantenimento della categoria Tra i rossoblu, Donaggio è in dubbio mentre migliorano Pesce e Gallo.

PRIMA GIORNATA- DOMENICA ORE 15

Bra – Borgosesia

Caronnese – Sanremese

Fezzanese – Casale

Fossano – Prato

Lavagnese – Ghivizzano

Lucchese – Chieri

Seravezza – Savona

Vado – ForteQuerceta

Verbania – Ligorna