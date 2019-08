Loano premia il campione del mondo Matteo Aicardi

La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Doria Nuoto 2000 di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Loano premia Matteo Aicardi. Domenica 1 settembre nella piscina esterna del PalaGarassini di via Matteotti a Loano si terrà una grande festa in onore del centroboa della nazionale italiana di pallanuoto due volte campione del mondo (nel 2011 a Shanghai e nel 2019 a Gwangju).

“Matteo Aicardi – ricorda il sindaco di Loano Luigi Pignocca – ha iniziato la sua straordinaria carriera nella Doria Nuoto di Loano, sotto la guida di mister Mauro Pozzoli. Insieme ai suoi compagni del Settebello, quest’anno ha ottenuto un risultato storico, bissando in Corea del Sud l’oro mondiale ottenuto otto anni fa in Cina. Come Città Europea dello Sport ci sembra doveroso celebrarlo con una grande festa proprio nel palazzetto e nella piscina dove ha dato le sue ‘prime bracciate’ e che lo hanno visto crescere come atleta e come uomo, imponendosi come uno dei più forti interpreti del suo ruolo”.

Il programma della manifestazione prevede alle 19 un’esibizione in acqua e alle 20.15 la premiazione di Matteo Aicardi da parte dell’amministrazione comunale e dei vertici di Doria Nuoto 2000.