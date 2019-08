Albenga, raccolta differenziata: incontro tra SAT, Comune e amministratori di condomino

Per raggiungere l’obiettivo del 65% di differenziata, SAT ha proposto un sistema di raccolta a campana per il centro storico e il centro urbano e porta a porta per il resto della città.

Ieri pomeriggio, nel Comune di Albenga, si è tenuto il primo incontro tra Amministrazione, SAT e amministratori di condominio volto ad illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Afferma l’Assessore Gianni Pollio: “L’incontro è stato estremamente positivo e si è aperto un dialogo positivo e propositivo che intendiamo portare avanti anche con i rappresentanti di categoria, i commercianti ed i cittadini”.

Per raggiungere l’obiettivo del 65% di differenziata è in atto una vera e propria rivoluzione da parte di SAT che, dopo aver studiato a fondo il territorio, le sue esigenze e peculiarità, ha proposto un sistema di raccolta a campana per il centro storico e il centro urbano e porta a porta per il resto della città.

“Presto partiranno anche gli incontri con i cittadini, i primi a doversi fare parte attiva in questo percorso – continua Pollio – Condurremo una campagna di sensibilizzazione e consegneremo il materiale per poter effettuare la differenziata al meglio”.

“La prossima settimana, insieme agli uffici, inizieremo i sopralluoghi per il posizionamento delle nuove campane, naturalmente il tutto nell’ottica della massima collaborazione. Ascolteremo le esigenze che ci verranno prospettate cercando sempre la soluzione migliore per continuare in un processo che sta già portando i primi risultati – spiega Pollio – Con SAT Albenga è più pulita e lo diventerà sempre di più”.

L’Assessore conclude parlando della cura del verde: “Abbiamo messo mano in maniera decisa alla cura del verde e stiamo andando a regime, in particolare con le potature e lo sfalcio delle aiuole. Ancora molto è da fare, ma la mia attenzione su queste tematiche è massima”.