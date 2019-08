ANCHE A SAVONA AVVISTATI TAXI ABUSIVI

Taxi abusivi presenti anche a Savona nella settimana di Ferragosto. Presso la fermata del Flixbus, in piazza Aldo Moro, di fronte all’uscita della stazione Mongrifone, alcune autovetture e addirittura un Van condotti da persone di origine campana, hanno attirato l’attenzione di alcuni turisti che poi hanno trasportato in zona e addirittura un’intera famiglia a Milano. La notizia è stata diffusa da Radiotaxi di Savona che ha nel contempo provveduto ad informare la polizia municipale. Secondo i taxisti “veri”, quelli che pagano le tasse, si tratterebbe di un gruppo di vacanzieri che in questa maniera del tutto “artigianale” si copre le spese per le ferie trascorse con la famiglia in Liguria.

