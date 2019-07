Mand’Ommu, XXIV Rassegna di artigianato vivo ligure a Celle Ligure

Da mercoledì 10 a sabato 13 luglio dalle 20 alle 24 nella Galleria Crocetta

Celle Ligure. Mand’Ommu: le mani degli uomini e delle donne che lavorano. Per quattro sere in galleria Crocetta saranno protagoniste la magia del lavoro artigianale e la bellezza degli oggetti realizzati interamente a mano.

Come sempre Mand’Ommu sarà un percorso di scoperta del made in Liguria, a partire dalle sue eccellenze, come il macramé, le sete di Lorsica, la filigrana di Campo Ligure, i testi in rame, l’oliva taggiasca, l’aglio di Vessalico, la lavanda della Valle Argentina… Quest’anno a Mand’Ommu si celebrerà l’ingresso di Celle Ligure in AICC, l’Associazione Italiana Città della Ceramica, promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che raggruppa i comuni italiani di antica tradizione ceramica: nostri ospiti saranno Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Montelupo Fiorentino.

La vecchia galleria del treno diventa una galleria d’arte e di artigianato, dove si potranno ammirare 28 artigiani all’opera