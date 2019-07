Ancora pochi posti liberi per il corso di soffiatura e modellatura del vetro borosilicato

Altare Glass Fest #agf2019 continua!

Il grande evento dedicato alla lavorazione del vetro, organizzato dal Museo dell’Arte Vetraria Altarese, propone un ricco ventaglio di corsi e laboratori creativi, su prenotazione, aperti a tutti, esperti o neofiti dell’arte del vetro, in cui anche il semplice appassionato potrà sperimentare stili e metodi di lavorazione, guidato da esperti artigiani del settore.

Per le giornate 25-26-27 luglio 2019 il Museo propone il corso di soffiatura e modellatura del vetro borosilicato con il docente Costantino Bormioli.

Il corso avrà durata di 3 giorni, ciascuno dei quali articolato in 5 ore giornaliere. Il corso prevede una fase di introduzione storica e tecnica: analisi dei materiali utilizzati, caratteristiche degli strumenti e degli utensili necessari. Successivamente il corso proseguirà con la fase pratica: gli allievi saranno guidati ad apprendere le tecniche di base necessarie e progressivamente a realizzare alcuni oggetti in vetro soffiato, i quali resteranno di loro proprietà al termine del corso.

Il numero di allievi ammessi al corso è di minimo 2, massimo 3 persone.

Costo: € 300,00 per tre giorni 5 ore al giorno



Costantino Bormioli è un soffiatore di vetro di Altare (Savona-Liguria-Italia)

Nato a Savona, ha imparato la tecnica della modellazione e della soffiatura del vetro borosilicato dal padre Sandro Bormioli, maestro altarese di formazione classica, ma autentico pioniere delle potenzialità artistiche del vetro pyrex, scomparso nel 2003. Costantino prosegue il cammino del padre nella bottega altarese di Via Roma che mantiene l’insegna “I Vetri di Sandro Bormioli”, affiancando ai pezzi storici nuove produzioni ed allargando l’offerta con l’ausilio di nuove tecniche e strumenti.

Partecipa negli anni a numerose manifestazioni ed eventi legati al vetro, portando avanti parallelamente un’intensa attività di corsi, dimostrazioni e workshop. Collabora attivamente col Museo del Vetro di Altare, prima come collaboratore e direttore della rivista “Alte Vitrie” e poi tenendo numerosi corsi nei laboratori del museo. Durante il 2017 ha conseguito la certificazione “Maestro Artigiano”, rilasciata dalla Regione Liguria. Nel 2019 ha realizzato una serie di prototipi per il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, presentati durante l’evento Fuorisalone 2019.