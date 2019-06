Savona, sabato un giro intorno al mondo ed attraverso il tempo con la mostra fotografica di Luca Negro

Alle 17.45 nella sede della Società Dante Alighieri

Savona. Sabato 22 Giugno alle 17.45 nella Sede della Società Dante Alighieri di Savona, in via Quarda Superiore 13r, verrà inaugurata la mostra fotografica di Luca Negro, l’Infanzia.

“L’infanzia è un tempo dilatato profondo e ancora inconsapevole che ci struttura l’esistenza.

Nella sede della società Dante Alighieri di Savona attraverso una serie di immagini raccolte in giro per il mondo e appositamente selezionate per l’occasione presenteremo al pubblico l’evento e l’autore”.

Interverranno: Anna Maroscia, presidente del comitato Dante Alighieri e Simonetta Franceschi, insegnante e counselor.

La mostra sarà visitabile fino al 7 Luglio dalle 17.30 alle 20.00 dal giovedì alla domenica; sabato 29 e domenica 30 Giugno apertura straordinaria dalle 09.00 alle 16.00.

Ingresso libero.