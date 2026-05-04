Genova, la Guardia di Finanza scopre 60 badanti che avevano omesso di dichiarare i redditi per 4,5 milioni di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Genova proseguono il loro servizio a contrasto dei comportamenti che

erodono il gettito fiscale, sottraendo allo Stato preziose risorse finanziarie che dovrebbero essere destinate al

funzionamento dei servizi pubblici ed a sostenere le fasce sociali più deboli.

Nel corso di tali attività, negli ultimi mesi, i finanzieri della Compagnia di Chiavari e della Tenenza di Riva

Trigoso, grazie all’incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso al Corpo ed avvalendosi

degli accordi contenuti nel protocollo d’intesa stipulato tra la Guardia di Finanza e l’Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, hanno individuato 60 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali in quanto, pur

avendo percepito compensi annui superiori alla cd. no tax area (8.500 euro per i redditi del 2025), oltre la quale

la legge impone l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, non vi avevano provveduto.

Il fenomeno portato alla luce si manifestava nei Comuni ricadenti nell’area del Tigullio, notoriamente

caratterizzata dall’elevata età media della popolazione residente, e dove i servizi di assistenza prestata nei

confronti di anziani e persone bisognose di assistenza domestica sono fortemente ricercati.

La consistente sacca di evasione fiscale era costituita, principalmente, da persone che, pur risultando

regolarmente assunte e beneficiando del versamento dei dovuti contributi, avevano “dimenticato” di dichiarare al

Fisco i redditi percepiti, per un ammontare complessivo di circa 4,5 milioni di euro, che sono stati segnalati ai

competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per il recupero a tassazione di oltre 900 mila euro. In sostanza, si

tratta di soggetti che stavano maturando una posizione ai fini pensionistici ed usufruivano dei servizi forniti dallo

Stato ma non versavano le imposte dovute.

Positivi gli effetti, anche, sotto l’aspetto della compliance, in quanto le persone controllate, dopo le ispezioni

della Guardia di Finanza, hanno iniziato a presentare, seppur tardivamente, le dichiarazioni dei redditi e, in molti

casi, si sono avvalse delle possibilità, offerte dalla normativa tributaria, di versare spontaneamente le imposte

(relative a redditi per circa 700 mila euro) e le sanzioni dovute, ancor prima di ricevere gli avvisi di accertamento

dell’Agenzia delle Entrate.

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