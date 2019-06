Tesseramento Liguria Popolare, l’annuncio del Presidente Andrea Costa e del Capogruppo Gabriele Pisani

Il consigliere regionale Andrea Costa, presidente del movimento Liguria

Popolare, e Gabriele Pisani, Capogruppo, hanno annunciato questa mattina in una nota l’avvio del tesseramento della formazione politica moderata.

“Stringere tra le mani la prima tessera di Liguria Popolare rappresenta

per noi un momento di enorme commozione. È la testimonianza concreta della nostra appartenenza a una squadra, una squadra che vuole giocare

compattamente la partita del futuro”, spiegano nella nota Costa e Pisani.

“Liguria Popolare ha affrontato sfide molto ardue, molte sono state vinte,

tante altre si stagliano all’orizzonte: in queste partecipazioni c’è la

testimonianza, nero su bianco, di un impegno, preso nei confronti della

cittadinanza, del territorio e dei nostri figli. Questa tessera è un

promemoria che non ci ricorda solo chi siamo e da dove veniamo, ma anche dove stiamo andando; non solo rispecchia gli ideali e i valori in cui

crediamo fermamente, ma contiene anche la promessa di non smettere mai di lavorare per il bene della comunità”, proseguono i consiglieri regionali.

“Siamo contenti di poter dare un riconoscimento, per quanto piccolo, a

chiunque voglia decidere di unirsi alla nostra famiglia: Liguria Popolare è

la casa di chiunque voglia rimboccarsi le maniche, senza pregiudizi

ideologici e senza appartenenze partitiche. L’unico faro che ci guida è il

benessere dei nostri concittadini”, concludono i referenti dei liguri

popolari.