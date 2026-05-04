Al 1° gennaio 2026 la popolazione in Liguria risulta stabile rispetto allo scorso anno

All’ 1 gennaio di quest’anno la popolazione residente in Liguria è pari a un milione 509mila 900 abitanti, di cui un milione 345mila 800 italiani e 164mila 100 stranieri, risultando stabile rispetto alla stessa data dell’anno precedente e confermandosi la Regione più longeva d’Italia con un’età media di 49,6 anni ex aequo con la Sardegna. Lo ha reso noto l’istat. Liguria è al quartultimo posto nella classifica delle Regioni italiane per tasso di natalità nel 2025: con 5,3 figli ogni mille abitanti, va peggio solo in Umbria e Molise a pari merito a 5,2, e in Sardegna a 4,1.
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