Sassello e Calizzano nella top ten di EOLO

Per i prossimi 4 mesi cittadini e sostenitori potranno aiutare i Comuni ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro in premi tecnologici, adatti a trasformare i vincitori in piccole smart cities

Grande successo per la Liguria nella seconda fase del progetto EOLO Missione Comune, che vede fra i primi dieci classificati 2 comuni della regione: Sassello e Calizzano. Per i prossimi 4 mesi cittadini e sostenitori potranno aiutare i Comuni ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro in premi tecnologici, adatti a trasformare i vincitori in piccole smart cities: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie “Missioni social”.

I passi da seguire per supportare il Comune che si desidera sono semplici:

1) CONDIVIDI IL LINK https://missionecomune.eolo.it/ su Facebook;

2) CONDIVIDI IL VIDEO di #EOLOMissioneComune su Facebook o Instagram;

3) SCATTA UNA FOTO dell’evento tipico del tuo comune o dello scorcio più bello all’alba o al tramonto e pubblica su Facebook o Instagram con l’hashtag #EOLOMissioneComune.

Il progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività e premi digitali (1 connettività omaggio per 2 anni, webcam, totem interattivi, lavagne digitali, proiettore, tablet) che possano portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.

Nel frattempo si è aperta una nuova fase di votazioni per gli altri 10 comuni che verranno estratti il primo di luglio e potranno partecipare all’iniziativa.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/