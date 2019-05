Nella sede di Pro Loco Loano la presentazione di “Amiche e dintorni” di Dominique Roland

Sabato 1 Giugno alle 21 nella sede di Pro Loco Loano

Loano. Sabato 1 giugno alle 21 nella sede di Pro Loco Loano all’interno di Marina di Loano si terrà la presentazione di “Amiche e dintorni” di Dominique Roland alias Domenica “Nice” Piana.

Il romanzo, il quinto dell’artista Nice Piana, narra le vicende di quattro donne, Carlotta, Giulia, Roberta e Silvana, amiche sin dai banchi di scuola.

Interverranno la giornalista Grazia Noseda e la scrittrice Maria Scarfì Cirone. L’ingresso è libero. Seguirà rinfresco.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333.620.86.24 o Nice Piana al numero 019.67.17.88 o inviare una mail a info@prolocoloano.it.

L’incontro con l’autore è stato organizzato da Pro Loco Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Nice Piana nasce a Genova 77 anni fa. Laureatasi in lingue e letterature straniere, in gioventù frequenta anche l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Trasferitasi in Riviera, insegna francese presso le scuole di Loano fino al 1995. Una volta in pensione si dedica a tempo pieno all’arte. Non soltanto alla pittura: ad una copiosa produzione pittorica, infatti, affianca quella letteraria. E’ autrice di romanzi, raccolte poetiche e fiabe sotto lo pseudonimo di Dominique Roland. Nel corso della sua carriera artistica è stata protagonista di numerose mostre personali e collettive ad Alassio, Savona, Albenga, Genova, in Piemonte e in Lombardia.