Dossier sulla sicurezza urbana, a Savona calano i furti in appartamento

-30% nel capoluogo

Nell’undicesimo rapporto sulla sicurezza urbana nella nostra regione intitolato “I delitti, le percezioni e i contesti locali” è emerso un quadro sostanzialmente più positivo per quanto riguarda il territorio savonese. L’analisi, condotta da Stefano Padovano, criminologo, docente dell’Università di Genova è suddivisa in diversi capitoli: reati contro il patrimonio, violenza sulle donne, droga, violenze domestiche, interventi degli agenti di Polizia Locale e assegnazione di TSO (Trattamenti Sanitari Obbligatori).

Per quanto riguarda Savona, dal 2015 al 2017 si mantiene una certa stabilità delle denunce che investono sia gli scippi che quelli che implicano tattiche di circonvenzione e di avvicinamento della vittima più complesse. A fronte di un aumento vertiginoso durato un quinquennio, diminuiscono di una percentuale importante – 30% i “furti in abitazione” in controtendenza rispetto ai restanti Comuni della provincia. Il dato riferito al macrocosmo dei furti rileva la stabilità delle altre sottocategorie, mentre quelli a danno di auto, moto e ciclomotori arrivano a dimezzare nello spazio temporale di un anno. Le “truffe” e i “danneggiamenti”, compresi i “danneggiamenti seguiti da incendio”, mantengono invariate le loro proporzioni.

In provincia è invariato il numero di denunce – pressoché identico – per procurate “lesioni” e “minacce”. Medesima stabilità per i “furti con strappo” e per quelli “con destrezza”, mentre i “furti in abitazione” a carattere provinciale riprendono ad aumentare – dopo una estemporanea flessione del 20% registrata lo scorso anno – toccando, in valori assoluti, i 1840 casi all’anno. Al netto di una stabilità generale per quanto concerne i furti “di motocicli” e di “ciclomotori”, anche le “truffe” registrate, seppure sopra le migliaia, non alterano i propri valori.

In ultimo, una segnalazione particolare va rivolta alle denunce di “incendio” le quali, se nel 2016 erano nell’ordine di poche decine, nel 2017 sono raddoppiate, colpendo sia la costa savonese, sia il suo entroterra.