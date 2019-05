Valente (M5S): “Le due visite del ministro Di Maio alla Piaggio Aerospace e alla Bombardier testimoniano la grande attenzione del Governo per la Liguria e per la provincia di Savona,

“Avere il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nella nostra provincia è un segnale importante per migliaia di lavoratori”

“Le due visite del ministro Di Maio alla Piaggio Aerospace di Villanova di Albenga e alla Bombardier di Vado Ligure testimoniano la grande attenzione del Governo per la Liguria e per la provincia di Savona, un’area che sta soffrendo in maniera particolare le conseguenze drammatiche di una lunga crisi economica” commenta il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente nel corso della visita con il Ministro Luigi Di Maio in Piaggio e Bombardier.

“Avere il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nella nostra provincia è un segnale importante per migliaia di lavoratori: come ha ricordato durante gli incontri lo stesso Di Maio, le vertenze Piaggio Aero e Bombardier sono infatti ai primi posti nell’attenzione del Mise. Il 15 giugno intanto è atteso un vertice tra l’esecutivo e lo stato maggiore dell’aeronautica militare sulle richieste di ammodernamento e acquisto di nuovi velivoli P180, mentre il 6 giugno si terrà il tavolo tecnico al Mise al quale il Governo pretende prendano parte i vertici aziendali di Bombardier, in grado di dare risposte sul futuro produttivo dell’azienda”.

“A chi parla di passerella elettorale, rispondiamo che il vero problema sarebbe stato non essere presenti oggi al fianco dei lavoratori. È da tempo che seguiamo da vicino questa area di crisi e il confronto odierno è un passaggio importante di un percorso articolato e lungo durante il quale ci siamo confrontati con lavoratori, sindacati e aziende con l’obiettivo comune di risolvere i problemi” conclude il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente nel corso della visita con il Ministro Luigi Di Maio in Piaggio e Bombardier.