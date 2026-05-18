Pontedassio, la scuola per l’infanzia riceve la bandiera verde per il secondo anno

E’ stata assegnata per il secondo anno consecutivo la bandiera verde alla scuola dell’infanzia di Pontedassio per il suo orto didattico. Il riconoscimento è stato assegnato grazie alle attività sviluppate nell’ambito del progetto Eco-Schools. “E’ un importante riconoscimento – sottolinea l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana – per un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie nella diffusione della cultura ambientale e della sostenibilità”.