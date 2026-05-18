Attualità Imperia e provincia

Pontedassio, la scuola per l’infanzia riceve la bandiera verde per il secondo anno

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E’ stata assegnata per il secondo anno consecutivo la bandiera verde alla scuola dell’infanzia di Pontedassio per il suo orto didattico. Il riconoscimento è stato assegnato grazie alle attività sviluppate nell’ambito del progetto Eco-Schools. “E’ un importante riconoscimento – sottolinea l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana – per un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie nella diffusione della cultura ambientale e della sostenibilità”.

 

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