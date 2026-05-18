Pontedassio, la scuola per l’infanzia riceve la bandiera verde per il secondo anno

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Il Ministro della Salute, Schillaci, ha firmato una nuova ordinanza per le mascherine anti COVID che restano obbligatorie solo in alcune aree: i reparti di ospedale che ospitano pazienti anziani, fragili o immunocompromessi, le Rsa e le altre strutture sanitarie con pazienti a rischio. Avranno l’obbligo anche i visitatori, mentre saranno esonerati i bambini fino […]