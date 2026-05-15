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In 65 uffici postali savonesi è possibile richiedere il Passaporto

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In 65 uffici della provincia di Savona è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata presentata oggi nell’ufficio postale Polis del Comune di Borghetto Santo Spirito, con il Vice Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Luca Angelucci e la Vicario del Questore di Savona, Anna Leuci.

L’iniziativa rientra nel progetto “Polis”: l’iniziativa di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ed è stata sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In Liguria è possibile chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto anche in 60 uffici postali della provincia di Genova, 60 della provincia di Imperia e 30 della provincia della Spezia e per un totale di 215 sedi disponibili. Complessivamente sono circa 7.500 gli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 6.932 uffici postali Polis e 431 uffici postali di grandi città come Milano, Roma, Monza e Brianza, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari.

I servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 228.000. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

“Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’ 80% dei casi” spiegano da Poste Italiane.

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