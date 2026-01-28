Frana di Arenzano, biglietti bus AMT validi da Genova Voltri a Cogoleto

La sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha incontrato i sindaci di Arenzano e Cogoleto, Francesco Silvestrini e Paolo Bruzzone, per fare il punto sulla situazione e sulle misure a sostegno del territorio dopo la frana che ha causato il blocco dell’Aurelia ad Arenzano.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata una novità di immediata applicazione: grazie a un accordo con Trenitalia, per tutta la durata della chiusura dell’Aurelia i treni regionali sulla tratta Genova Voltri–Cogoleto, e viceversa, saranno utilizzabili anche con un normale titolo di viaggio del trasporto pubblico locale genovese.

La misura si affianca alla gratuità del pedaggio autostradale già attivata tra i caselli di Genova Pra’ e Arenzano, rafforzando il sistema di mobilità alternativa per pendolari, studenti e cittadini.

La sindaca metropolitana, inoltre, ha richiesto a Trenitalia di introdurre temporaneamente anche per l’orario invernale la fermata di Genova Vesima per i treni del servizio regionale. Trenitalia ha assicurato una valutazione sulla fattibilità tecnica nelle prossime ore.

