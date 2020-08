Regione, concorso per incarico di consulenza relativo ad attività di prevenzione del rischio sismico

In esecuzione di quanto indicato dall’ocdpc n.344 del 9 maggio 2016, Regione Liguria ha previsto il bando di gara per il conferimento di incarico di consulenza relativo ad attività di prevenzione del rischio sismico, come previsto dal “Piano nazionale per la prevenzione sismica”, di cui all’art.11 del decreto legge n.39 del 2009.

L’incarico ha una durata totale di 24 mesi.

I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono far pervenire la domanda entro le 12 del 16 ottobre 2020 al Protocollo generale di Regione Liguria (via Fieschi 15, 16121, Genova).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore assetto del territorio (riferimento: Daniele Bottero):

tel. 010 548 4123

e-mail daniele.bottero@regione.liguria.it