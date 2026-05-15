Savona, tutto pronto per il Meeting di Atletica 2026

Il Meeting internazionale Città di Savona è pronto ad alzare ancora l’asticella. La manifestazione, giunta alla 15esima edizione e in programma mercoledì 20 maggio (inizio ore 15:45, diretta integrale su RaiSport), è stata presentata questa mattina nella prestigiosa cornice della Sala Rossa del Comune di Savona. Per la prima volta inserito nella fascia Bronze del World Athletics Tour, il meeting avrà ancora una volta i 100 metri quale piatto forte del pomeriggio. Di fronte tra gli altri al sindaco di Savona Marco Russo, alla vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro e all’assessore comunale allo Sport Francesco Rossello, il direttore organizzativo Marco Mura ha enucleato i principali temi dello sprint puro. Stelle indiscusse e già annunciate saranno il campione olimpico 2021 e primatista europeo (9.80) Marcell Jacobs e la campionessa del mondo dei 60m indoor Zaynab Dosso, i due velocisti azzurri più forti di sempre sulla distanza regina: gli avversari saranno in ogni caso di primissimo piano. Nella gara maschile Jacobs, primatista del meeting con 9.95 (2021), affronterà il colombiano Ronal Longa, che proprio l’anno scorso a Savona realizzò il primato nazionale a 9.96 sfiorando il crono dell’azzurro: ci saranno anche i britannici Eugene Amo-Dadzie, uomo da 9.87, e Romell Glave, bronzo europeo 2024 a Roma, senza dimenticare gli olandesi Taymir Burnet ed Elvis Afrifa (bronzo iridato 2025 con la 4×100). Sui 100m donne Dosso, primatista italiana con 11.01, sfiderà due atlete con personali da meno di 11 secondi come la statunitense Maia McCoy (10.96) e la britannica Imani Lansiquot (10.99 e l’argento olimpico nella 4×100 di Parigi 2024 in bacheca): torneranno a Savona la primatista del Lussemburgo Patrizia Van der Weken, donna da 11.00 e bronzo iridato dei 60m indoor 2025, e l’ungherese Boglarka Takacs, primatista nazionale con 11.06 e vincitrice nel 2025 alla Fontanassa; al Centro polisportivo Giulio Ottolia debutterà l’azzurrina Kelly Ann Doualla, primatista europea Under 18 con 11.21.

Durante la conferenza stampa odierna è stato svelato anche il cast delle barriere alte, che attenderanno in campo maschile il debutto stagionale del campione europeo 2024 dei 110m ostacoli Lorenzo Simonelli. L’azzurro, detentore del record italiano con 13.05, avrà come primo sfidante il campione europeo e bronzo mondiale 2022 Asier Martinez (Spagna), 13.14 di personale: da seguire anche il senegalese Louis François Mendy (primatista nazionale con 13.18 e oro ai Campionati Africani) e il francese Romain Lecouer (13.31 di personale), ma ci sarà spazio anche per la promessa ligure Oliver Mulas. Nei 100m ostacoli attese ai blocchi le quattro migliori italiane del panorama attuale: la primatista italiana Giada Carmassi (12.69 di record nazionale), Elena Carraro (12.79), la campionessa italiana indoor Elisa Maria Di Lazzaro (12.90 proprio a Savona nel 2021) e la giovanissima Alessia Succo, la 17enne che ha di recente portato il record italiano Under 20 a 13.14; il quartetto azzurro sfiderà Luca Kozak, primatista nazionale ungherese (12.69) che a Savona vinse nel 2021.

«Sono veramente orgoglioso che Marcell Jacobs abbia scelto Savona per il suo esordio 2026 – ha spiegato Marco Mura durante la conferenza stampa –, nella stagione della “promozione” del meeting alla fascia Bronze del World Athletics Tour. Questa è la sua settima partecipazione dal 2016: a significare che alla Fontanassa si sente a casa. Ci sarà anche il ritorno da campionessa del mondo indoor di Zaynab Dosso, che nel 2024 ha siglato due volte il record italiano, e del campione europeo Leonardo Fabbri, anch’egli autore del primato italiano nello stesso anno. È importante ricordare come Savona metta in pista e nelle pedane grandissimi campioni anche olimpici e mondiali ma mantenga il focus anche sull’attività giovanile internazionale, come testimoniato dalla presenza di Kelly Ann Doualla e Alessia Succo».

Ufficializzati anche i protagonisti del mezzofondo. Il norvegese bronzo mondiale 2023 Narve Gilje Nordas sarà il più atteso sui 1500m, forte di un personale da 3:29.47: al via anche il portoghese José Carlos Pinto (3:31.94) e lo spagnolo vincitore a Savona nel 2024 e nel 2025 Ignacio Fontes (3:32.55 di personale e 3:35.85 di record del meeting). Sugli 800m Rachel Klopfenstein (nata Pellaud e cresciuta in Svizzera), donna da 1:58.60, correrà per la prima volta come cittadina delle Mauritius, opposta in primis alla canadese Maeliss Trapeau (1:58.90 di personale), in due giri che avranno al via anche l’emergente azzurra under 23 Lorenza De Noni. In un meeting che annovererà al via tra gli altri anche la campionessa olimpica del triplo Thea LaFond (opposta tra le altre alla già iridata del lungo Ivana Spanovic) e che avrà il consueto momento dedicato al mondo paralimpico con una prova di 100m Fispes per atleti ipovedenti, saranno della partita anche il francese argento iridato 2023 Ludvy Vaillant sui 400m ostacoli e l’ottocentista azzurra Eloisa Coiro sui 400m.

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona. Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com.

Foto libere per uso editoriale con obbligo di citazione della fonte. Foto Atletica Savona relative alla conferenza stampa odierna: da sinistra Luciano Pasquale (presidente della Fondazione De Mari), Simona Ferro (vicepresidente della Regione Liguria), Marco Russo (sindaco di Savona), Marco Mura (direttore organizzativo) e Francesco Rossello (assessore allo Sport del Comune di Savona) al tavolo dei relatori; Carlo Rosiello (presidente FIDAL Liguria), Simona Ferro, Marco Mura e Roberto Pizzorno (delegato CONI di Savona) con il pettorale ufficiale della manifestazione.

Foto Giancarlo Colombo/Meeting Città di Savona: Marcell Jacobs in azione verso il record italiano dei 100m nell’edizione 2025; Zaynab Dosso festeggia il record italiano dei 100m (11.02) ottenuto nel 2024; Ronal Longa con il tabellone indicante il record di Colombia ottenuto l’anno passato; Lorenzo Simonelli in azione tra le barriere nell’edizione 2023 del meeting; Luca Kozak supera un ostacolo nella vittoriosa gara del 2021; Patrizia Van der Weken al traguardo della batteria dei 100m nel 2024. Foto archivio UsaTF: Maia McCoy. Foto archivio NFIF: Narve Gilje Nordas. Foto Rachele Chiarini/Meeting Città di Savona: Giada Carmassi (al centro con i colori bianchi e blu del CS Esercito) nei 100m ostacoli dell’edizione 2025.

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