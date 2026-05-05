Genova ha celebrato i 166 anni dalla partenza dei Mille

Genova ha celebrato il 166esimo anniversario della partenza della Spedizione dei Mille, uno degli episodi più significativi del processo di unificazione nazionale.
La cerimonia si è svolta a Villa Garibaldi, sede del Museo Garibaldino e luogo simbolico legato alle ore che precedettero la partenza: fu infatti dallo Scoglio di Quarto che, nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, prese il largo la spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi diretta in Sicilia.
Un’occasione per rinnovare la memoria di un evento che lega profondamente Genova alla storia dell’Unità d’Italia.