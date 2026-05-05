Genova ha celebrato i 166 anni dalla partenza dei Mille

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Andora. La storia a 360 gradi, dalle grandi epoche e civiltà alle importanti leggende storiche, sono questi i temi che hanno ispirato alcuni dei carri partecipanti a “La notte de….la Storia” ovvero il grande Carnevale estivo di Andora, organizzato dal Comune di Andora e dalla Pro Loco di Andora, che torna sabato 5 agosto, alle ore 21.00 e trasforma […]