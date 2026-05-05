Cultura e Spettacoli Genova

Genova ha celebrato i 166 anni dalla partenza dei Mille

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Genova ha celebrato il 166esimo anniversario della partenza della Spedizione dei Mille, uno degli episodi più significativi del processo di unificazione nazionale.
La cerimonia si è svolta a Villa Garibaldi, sede del Museo Garibaldino e luogo simbolico legato alle ore che precedettero la partenza: fu infatti dallo Scoglio di Quarto che, nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, prese il largo la spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi diretta in Sicilia.
Un’occasione per rinnovare la memoria di un evento che lega profondamente Genova alla storia dell’Unità d’Italia.

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