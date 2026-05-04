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Chiavari, in arrivo per i cittadini anziani CityPass – Trasporti pubblici per anziani

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L’Amministrazione Comunale di Chiavari intende facilitare l’utilizzo dei mezzi                             pubblici ai suoi concittadini anziani attraverso la fornitura di una tessera annuale fornita da  A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. gestore del trasporto pubblico locale.

La tessera dà al possessore il diritto a viaggiare sui mezzi A.M.T. lungo  tutti i percorsi urbani ed extra urbani gestiti da A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. ad eccezione del circuito urbano della Città di Genova  – con validità 15/06/2026-14/06/2027

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA TESSERA “CityPass” da parte dell’utente interessato:

  • essere residente nel territorio del Comune di Chiavari
  • avere età compresa tra i 65 e i 69 anni
  • essere in possesso di attestazione ISEE ordinario fino ad un massimo di € 9.500,00 (Delibere di Giunta                                Comunale n. 9 del 25/01/2005 e 385 del 22/11/2005).

L’interessato può scaricare il modulo da questo sito oppure, se impossibilitato, può richiederlo all’Ufficio Front Office del Comune di Chiavari – P.zza N.S. dell’Orto, 1 Piano Terra – dal 02/05/2026 al 30/05/2026 nei giorni e negli orari di seguito indicati:

  • da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Per ogni ulteriore informazione, l’interessato può telefonare al numero 0185/365362 oppure scrivere all’indirizzo mail:  trasporto.scolastico@comune.chiavari.ge.it

Le domande compilate, firmate e corredate di ISEE e COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE dovranno essere consegnate a cura dell’utente all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE– P.zza N. S. dell’Orto 1 – nei giorni e negli orari di seguito indicati:

  • da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 DEL   30/05/2026

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno accolte.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

  • MODULO RICHIESTA “City Pass-Carta Blu” PER PUBBLICI TRASPORTI debitamente compilato
  • ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA NELL’ANNO 2026
  • COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

 

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