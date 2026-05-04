Chiavari, in arrivo per i cittadini anziani CityPass – Trasporti pubblici per anziani

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La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, con manifestazioni in tutta Italia. A Genova è previsto un corteo che partirà dalla Stazione Marittima per concludersi davanti alla Prefettura. La CGIL ha dichiarato di scendere in piazza contro la legge di Bilancio: “- Servono aumenti veri di salari e pensioni – […]